Whirpool, Rizzetto: Governo mostri muscoli e convochi subito altro tavolo con Draghi

“Il governo deve mostrare i muscoli perché se passa il concetto che Whirlpool se ne possa andare dal nostro Paese e dalla Campania, nessuna multinazionale verrà trattenuta in Italia. Whirpool ci sta prendendo per il naso, ha preso contributi pubblici per restare in Italia ed è qui che deve restare. Il governo ha il mandato di tutto il Parlamento per convocare urgentemente un altro tavolo a cui dovrebbe essere presente anche il premier Draghi. L’impegno di Fratelli d’Italia si farà sentire”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto.