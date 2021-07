Carceri, Varchi: colmare carenze organico polizia penitenziaria

“La piaga del sovraffollamento carcerario non si risolverà con l’edilizia penitenziaria insufficiente in seno al Pnrr e non vorremmo che la soluzione immaginata dal governo fosse un altro svuota carceri a cui siamo assolutamente contrari. Ci vuole una visione a lungo termine: occorre valorizzare l’operato della Polizia Penitenziaria garantendo turn over e adeguate condizioni lavorative. Tutelare gli agenti affinché davvero possano essere fieri della loro divisa, non possono continuare a subire le intimidazioni e le aggressioni dei detenuti come quella avvenuta ieri dal boss Leoluca Bagarella nel penitenziario di Sassari”.

Così Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo della commissione Giustizia, intervenendo in Aula alla Camera sull’informativa del ministro Cartabia sulle violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.