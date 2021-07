Covid: donne lasciate sole. Da Governo nessuna misura a tutela

“Le donne sono le più penalizzate dall’emergenza pandemica perché hanno dovuto far fronte agli impegni familiari, alla chiusura delle scuole e impegnarsi per seguire la didattica a distanza dei propri figli. Molte hanno dovuto lasciare il proprio lavoro perché non ci sono adeguati strumenti di welfare che le tutelino. Il dibattito nella maggioranza non va oltre il green pass, strumento liberticida che limita la vita sociale e acuisce la crisi lavorativa nazionale, con conseguenti licenziamenti. Cosa succederà alle donne italiane lo sapremo solo nei prossimi giorni. Quello che è certo è che, in questi mesi di pandemia, le donne sono state lasciate sole”.

Così i deputati di Fratelli d’Italia, Rachele Silvestri e Augusta Montaruli, durante il question time al ministro per le Pari Opportunità e Famiglia, Elena Bonetti.