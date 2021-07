Green Pass, Torselli a Nardella: “Con i suoi amici Renzi e Boschi aveva già provato a modificare la costituzione… fallendo!”

“Con i suoi amici Matteo Renzi e Maria Elena Boschi, il sindaco di Firenze aveva già provato a modificare la Costituzione. Ma gli era andata decisamente male. A quanto pare non gli è bastata la clamorosa batosta del 2016. Nardella è addirittura pronto ad adottare delle ordinanze locali che impongano il Green Pass, in spregio all’architrave legislativo nazionale. Siamo alla follia. Queste posizioni oltranziste sono gravi e fanno venir meno i diritti fondamentali dei cittadini. Ma non solo! Il passaporto vaccinale andrebbe a colpire quei settori economici che stanno riprendendo fiato adesso: Horeca, eventi e trasporti. I partiti che sostengono il Governo Draghi non possono fare affidamento solo sui vaccini per arginare nuove ondate. Governo e Regione non hanno ancora mosso un dito per il trasporto pubblico locale e per il rientro in classe a settembre, però sono pronti ad introdurre un pass vaccinale per andare a cena fuori! Si sta perdendo il lume della ragione”.

Così Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano.