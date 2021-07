DL Semplificazioni, Donzelli: nefasta continuità tra Governi Conte e Draghi

“Sul continuo ricorso alla decretazione d’urgenza che uccide il dibattito parlamentare Fratelli d’Italia registra una nefasta continuità tra il governo Conte e il governo Draghi. Una maggioranza che nei numeri è schiacciante ricorre per l’ottava volta in soli 5 mesi al voto di fiducia nonostante FDI avesse presentato solo 14 emendamenti: una dimostrazione plastica che la sua eterogeneità le impedisce di confrontarsi non con l’opposizione bensì con sé stessa. E non fa più notizia che i 5 Stelle che fino a poco tempo erigevano barricate contro l’abuso del voto di fiducia, ora ne siano drammaticamente responsabili”.

Cosi in una nota Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d’Italia.