Fratelli d’Italia cresce nelle simpatie non solo dentro i confini ma in ogni parte del mondo. Continuano a giungere da ogni continente richieste di adesione e sorgono i circoli all’estero.

Da questa settimana gli Italiani nel mondo hanno la loro sezione dedicata all’interno del Portale ufficiale di Fratelli d’Italia: cliccando fdi mondo nell’home page potranno navigare all’interno del sito e trovare, oltre alle notizie della propria circoscrizione (Europa; America del Nord; America del Sud; Asia, Africa, Oceania e Antartide), news dal mondo, informazioni utili, notizie dal Parlamento (con le attività del Parlamentari di Fratelli d’Italia per gli Italiani residenti all’estero). Potranno inoltre conoscere la struttura del Dipartimento Italiani nel mondo e gli eventi che verranno organizzati per gli Italiani oltre confine, una sezione per le idee e le proposte e naturalmente anche una parte dedicata allo stile italiano.

“Anche questo è un nuovo traguardo e al tempo stesso un nuovo punto di partenza per il Dipartimento di Fratelli d’Italia per gli Italiani nel Mondo” commenta il responsabile, on.Roberto Menia. L’on. Giovanni Donzelli, capo dell’organizzazione di FdI esprime “soddisfazione per la crescita del partito anche fuori dai confini nazionali “ e sottolinea come “tutto ciò sia conferma di come questa comunità politica abbia a cuore gli Italiani all’estero”.