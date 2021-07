Montanelli, Meloni: ricordiamo un grande italiano di cui andiamo orgogliosi

«A vent’anni dalla sua morte ricordiamo Indro Montanelli, gigante del giornalismo italiano e modello per chiunque voglia intraprendere questa professione. Un uomo libero, controcorrente e di un’intelligenza straordinaria, che ha saputo dare voce ai tantissimi italiani che non si riconoscevano in certa stampa e che come ha giustamente ricordato il Presidente Mattarella ha sempre rifiutato “qualsiasi omologazione”. Un grande italiano di cui andiamo fieri e orgogliosi».

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.