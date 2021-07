Rai, Delmastro: unità centrodestra si dimostri con i fatti

“A parole sono in molti a proclamare l’unità del centrodestra ma nei fatti accade tutto il contrario come ha ricordato giustamente il collega di Forza Italia Elio Vito. La violenta esclusione di FDI, unico partito di opposizione, dal rinnovo del Cda Rai è scandalosa, immorale e gravissima, oltre a costituire un pericolosissimo precedente contro il necessario pluralismo del sistema informativo pubblico. Negare ora a Fratelli d’Italia anche la funzione di controllo della Presidenza della Commissione parlamentare di Vigilanza sarebbe un ulteriore torto in casa del centrodestra che avrebbe un riverbero gravissimo sulla tutela del pluralismo: neanche nelle repubbliche sudamericane si assiste ad una tale occupazione dello spazio pubblico di informazione. La Presidenza della Commissione costituisce occasione non solo per ricomporre l’unità del centrodestra, ma anche per riaffermare il vero pluralismo nel sistema televisivo pubblico”.



Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro.