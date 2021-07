Rai, Lollobrigida: apprezzabili parole di Vito, ripristinare equilibri per tutelare pluralismo

“Molto apprezzabili le parole del collega di Forza Italia Elio Vito, che con onestà intellettuale stigmatizza quanto avvenuto con l’esclusione della rappresentanza di Fratelli d’Italia dal rinnovo del Cda Rai, proponendo che la presidenza della Commissione di Vigilanza venga assegnata proprio a Fdi. Giustamente Vito ne fa anche una questione di coerenza della propria parte politica, che oggi quella presidenza esprime. Il centrodestra, come è noto, vede una parte consistente stare in maggioranza, mentre Fratelli d’Italia è l’unica forza parlamentare di opposizione a questo Governo. Quindi, a garanzia degli equilibri e a tutela del pluralismo, sarebbe più giusto ripristinare quel minimo di pesi e contrappesi ai quali in democrazia non si dovrebbe mai derogare. A tal proposito è utile ribadire, soprattutto a chi definisce l’attuale conduzione della Vigilanza come equilibrata e rispettosa, che in gioco non ci sono le qualità personali delle persone, ma le loro funzioni di garanzia: la maggioranza ha il compito di indirizzare, l’opposizione quello di controllare. Tertium non datur”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.