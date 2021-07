Rai, Santanchè: presidenza Vigilanza a Fdi per rispetto della democrazia. A rischio tenuta democratica

“E’ evidente che dopo la costituzione del CdA della Rai, dal quale Fratelli d’Italia, unica opposizione, è stato escluso, si pone un problema per la tenuta democratica del Paese. E in questo senso ha ragione Giorgia Meloni a rivendicare la presidenza della Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai, ed in tal senso sono apprezzabili le parole dell’onorevole Vito. Non si tratta di poltrone ma di rispetto della democrazia, perchè non esiste in alcun Paese democratico che la Tv di Stato sia completamente nelle mani della maggioranza e del governo e che nessuno spazio sia garantito all’opposizione. Nemmeno nell’organismo di controllo sulla Rai. E’ inaccettabile che controllore e controllato corrispondano, si tratta di una palese violazione delle regole e di quel principio di check and balance su cui si fondano tutte le democrazie occidentali”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, capogruppo nella Commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai.