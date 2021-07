Camera, Lollobrigida: benvenuto a Giovanni Russo

“Benvenuto al collega Giovanni Russo che da oggi entra a far parte del nostro gruppo alla Camera e si unisce alle battaglie di coerenza e libertà di Fratelli d’Italia. La sua adesione dimostra che il nostro movimento è in grado di attrarre parlamentari che vedono in FDI la loro casa naturale, confermando la nostra capacità di catalizzare chi identifica nella nostra la proposta più credibile per governare l’Italia”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.