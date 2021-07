Covid, Delmastro: proroga stato di emergenza è contra legem e ammissione fallimento governi

“La proroga dello Stato di emergenza, in clamoroso spregio alla normativa del Codice della Protezione Civile, oltre ad essere contra legem, è la clamorosa ammissione del fallimento di tutte le politiche di contrasto alla pandemia dei governi che si sono succeduti. La proroga dello Stato di emergenza è lo strumento per continuare ad accentrare poteri all’esecutivo a tutto detrimento del Parlamento e della democrazia. Contrasteremo la deriva autoritaria di questa “democratura sanitaria” e a presidiare e difendere le libertà di impresa, di associazione e di movimento dei cittadini italiani. Nessuno si sogni di usare la proroga illegittima dello Stato di emergenza per comprimere i poteri del Parlamento, accentrare i poteri dell’esecutivo ed erodere ulteriormente le libertà degli italiani”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.