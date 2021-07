Covid, Lollobrigida: discoteche demonizzate, chiusura dimostra schizofrenia Governo

“La proroga della chiusura delle discoteche dimostra la schizofrenia dei provvedimenti del governo. Mentre assistiamo a balli in piazza e agli assurdi ennesimi protocolli per le attività commerciali, i locali notturni vengono demonizzati. Imprese e lavoratori già in ginocchio per le misure anti Covid, ancora una volta sono colpiti da provvedimenti inspiegabili. Fratelli d’Italia si batterà in Aula per contrastare questa misura”.

Lo ha detto intervenendo a Radio Radio il capogruppo di Fratelli d’Italia alla camera, Francesco Lollobrigida.