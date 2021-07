DL Semplificazioni, Russo: Governo colmi concorrenza fiscale e burocratica con paesi Ue

“Sono essenziali misure strutturali per snellire le procedure burocratiche e per alleggerire gli oneri fiscali per imprese e lavoratori, così da rimediare agli sbilanci che la nostra Nazione soffre rispetto agli altri paesi europei limitrofi. Questi gap ostacolano la ripresa economica. Servono iniziative urgenti per non soccombere ad una concorrenza insostenibile in cui incorrono Pmi e imprenditori. Il governo si impegni ad adottare immediati provvedimenti per colmare le differenze procedurali e normative che ostacolano la tanto attesa ripresa che si propone il Pnrr”.

Così in Aula il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Russo, durante la discussione degli ordini del giorno al dl Semplificazioni.