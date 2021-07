FdI: Il 26 luglio si rinnova appuntamento festa patrioti

“Si rinnova il tradizionale appuntamento con la Festa dei Patrioti, organizzata dalla federazione provinciale di Roma di Fratelli d’Italia. L’appuntamento è per il 26 luglio, a partire dalle 18.00, nella splendida cornice delle terme di Cretone a Palombara Sabina. Nel corso di questa edizione saranno premiati i rappresentanti di diverse categorie che sono stati duramente colpiti, dal punto di vista economico, dalle restrizioni anti Covid. A consegnare i premi ci saranno parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali del Lazio. Saranno presenti il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti e il presidente del gruppo di FDI Camera Francesco Lollobrigida, il coordinatore FDI Federazione Provincia di Roma Marco Silvestroni e il sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi. Ospite d’onore il presidente di FDI Giorgia Meloni, che sarà intervistata dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano per presentare il libro “Io sono Giorgia”. Un appuntamento che non sarà solo l’occasione per fare il punto politico su un anno importante e che ci ha visti protagonisti di tante sfide, ma per trascorre una serata insieme, ascoltando musica e assaporando i prodotti tipici della nostra regione”. Così in una nota Fratelli d’Italia.

Condividi