Vaccini, Lollobrigida: imbarazzanti parole Boschi contro Giorgia Meloni

“Trovo semplicemente imbarazzanti le parole di Maria Elena Boschi, che sul green pass accusa di incoerenza Giorgia Meloni. Il capogruppo di Italia Viva per seguire Matteo Renzi e mantenere una poltrona ha più volte tradito il mandato elettorale. La crescita di Fratelli d’Italia dimostra la coerenza del presidente di FDI Giorgia Meloni, che ha preferito non svendere i nostri ideali, restando saldamente all’opposizione dei governi Conte e Draghi e non avallando provvedimenti assurdi e insensati”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida.