Infanzia, Bellucci: onorata di incarico presso la Santa Sede al Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale

“Sono estremamente onorata di essere stata incaricata da Padre Fabio Baggio, Sottosegretario del Dicastero per lo sviluppo umano della Santa Sede, ad offrire il mio contributo presso il Dicastero in qualità di esperta in materia di tutela dei minori. Con l’obiettivo di promuovere l’ascolto del minore, in tutte le sedi, per garantire la piena tutela dei suoi diritti, è stato chiesto il mio impegno per far emergere le violenze che affliggono i più piccoli, così da elaborare raccomandazioni per le Istituzioni competenti e sovranazionali europee. Metterò a servizio tutte le mie competenze, poiché la protezione dei bambini, il riconoscimento del diritto ad amorevoli cure e alla difesa da ogni violenza e maltrattamento sono vissuti, per me, da sempre, come un’assoluta priorità. Per i più indifesi di oggi, per un futuro più luminoso”.

È quanto dichiara in una nota Maria Teresa Bellucci, deputato e capogruppo per Fratelli d’Italia in Bicamerale Infanzia e Adolescenza.