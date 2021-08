Thailandia, gli over 60 italiani inseriti nella lista dei prossimi vaccinati

Dopo l’impegno di Fratelli d’Italia anche i nostri connazionali over sessanta che risiedono in Tailandia sono stati inseriti nella lista per accedere alla inoculazione del vaccino.

Un risultato importante raggiunto grazie anche al supporto dell’Ambasciatore d’Italia, Lorenzo Galanti, che si è prodigato per far garantire maggiore sicurezza agli italiani residenti nel paese asiatico.

Una problematica rappresentata dagli elettori locali di Fratelli d’Italia, tra cui Roberto Palladino, che grazie anche alla struttura del Dipartimento “Italiani nel Mondo” hanno interessato il gruppo parlamentare alla Camera dove, l’Onorevole Andrea Del Mastro ha presentato un’interrogazione parlamentare al Ministro Luigi Di Maio.

Un risultato importante a cui farà seguito il coinvolgimento della Camera di Commercio Italo-Tailandese.

Resta invece ancora da risolvere la questione Green Pass per coloro che intendono rientrare in Italia, problema questo di forte attualità considerando i rientri per ferie che vanno ad aggiungersi ai viaggi di lavoro.