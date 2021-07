Cuba, Delmastro: atlantismo di Draghi fallisce alla prima prova

“L’Italia atlantista di Draghi fallisce alla prima prova. Era anche una prova facile facile. Gli Stato Uniti hanno condannato le violenze del regime comunista cubano ai danni della popolazione inerme che chiede libertà. Diversi Stati si sono associati alla dichiarazione di condanna statunitense, ma non l’Italia.

In America Latina la linea della politica estera continua ad essere dettata da Di Maio e dalla galassia pentastellata, sempre al fianco delle dittature da quella venezuelana a quella cubana. Draghi batta un timido colpo di atlantismo, richiami Di Maio e condanni, con gli Stati Uniti, la violenza del regime comunista cubano. Questo è atlantismo, il resto è mimetismo, che in politica estera non paga mai”.



Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Esteri.