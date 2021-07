Discoteche, Donzelli: da Governo decisone vigliacca

“La decisione del governo di non riaprire le discoteche è una scelta vigliacca. Così come succede per le scuole, dove si è deciso che la temperatura corporea degli studenti debba essere presa dai genitori laddove sarebbe più facile mettere dei termoscanner all’ingresso degli istituti, allo stesso modo si è deciso di scaricare la responsabilità sui giovani che, vedendo chiusi i loro luoghi di aggregazione primaria, devono trovare alternative per non rinunciare alla propria socialità. Questo scarico di responsabilità causa la proliferazione di assembramenti illegali e rave clandestini.

Chiediamo un’assunzione di responsabilità seria da parte delle Istituzioni”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, ospite della trasmissione “L’aria che Tira” su La7.