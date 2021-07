Oggi a Palombara Sabina la Festa dei Patrioti.

“Si rinnova il tradizionale appuntamento con la Festa dei Patrioti, organizzata dalla federazione provinciale di Roma di Fratelli d’Italia. Questo pomeriggio a partire dalle 18.00, nella splendida cornice delle terme di Cretone a Palombara Sabina. Nel corso di questa edizione saranno premiati i rappresentanti di diverse categorie che sono stati duramente colpiti, dal punto di vista economico, dalle restrizioni anti Covid. A consegnare i premi ci saranno parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali del Lazio. Saranno presenti il candidato sindaco di Roma Enrico Michetti e il presidente del gruppo di FDI Camera Francesco Lollobrigida, il coordinatore FDI Federazione Provincia di Roma Marco Silvestroni e il sindaco di Palombara Sabina Alessandro Palombi. Ospite d’onore il presidente di FDI Giorgia Meloni, che sarà intervistata dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano e presenterà il libro ‘Io sono Giorgia’. Un appuntamento che non sarà solo l’occasione per fare il punto politico su un anno importante e che ci ha visti protagonisti di tante sfide, ma per trascorre una serata insieme, ascoltando musica e assaporando i prodotti tipici della nostra regione”.

Così in una nota Fratelli d’Italia.