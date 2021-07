Riva Trigoso – Maresciallo della Guardia Costiera picchiato da noleggiatore abusivo, Deidda: solidarietà a Roberto Masili, urge impegno sicurezza personale Guardia Costiera

“Non è la prima e non sarà l’unica aggressione e per questo non dobbiamo abituarci e non dobbiamo sottovalutare quanto accaduto. Oltre a esprimere la doverosa solidarietà e vicinanza al Luogotenente Roberto Masili, Nocchiere di Porto titolare della Delegazione di spiaggia di Riva Trigoso, per la vile aggressione subita nel corso di una rituale verifica di polizia demaniale marittima, per il corretto svolgimento delle attività turistico-ricettive e balneari nella località ligure – comunica il Capogruppo di FdI in Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Salvatore Deidda – dobbiamo prendere l’impegno di trovare una veloce soluzione per la sicurezza del personale della Guardia Costiera, Corpo specialistico della Marina Militare”.

