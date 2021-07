Vaccini, Ferro: falso che siamo No Vax, pandemia gestita malissimo da Governo

“Una certa stampa ci affianca ai no vax e questo è errato. Fratelli d’Italia non si è mai detta contro il vaccino. Quanto accaduto nelle piazze, con le proteste sul green pass, dovrebbe invece porre delle domande sulle scelte del governo. La pandemia fino a oggi è stata gestita malissimo, il dibattito è stato ideologizzato e trovo gravi le parole di Draghi quando dice che non vaccinarsi significa morte. Certe dichiarazioni andrebbero calmierate e soprattutto, andrebbero fatte scelte diverse. Il green pass nella circolazione tra Paesi sarebbe stato utile, ma non condividiamo la sua attuazione in questa forma perché discrimina rispetto alle attività, sono sempre le stesse a essere penalizzate”.

Così il vice capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Wanda Ferro a Sky Tg24.