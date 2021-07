Lombardia, bilancio regionale, gruppo Fdi: ottenuti 51 milioni per il territorio, ascoltate le esigenze di cittadini e amministratori

“Abbiamo ottenuto 51 milioni di euro per il territorio, siamo soddisfatti del lavoro svolto per l’Assestamento di bilancio”, così il Gruppo Fratelli d’Italia in Regione Lombardia.

I due emendamenti del capogruppo Franco Lucente stanziano fondi per la videosorveglianza e la sicurezza nelle case Aler (200mila euro) e per gli interventi a difesa del suolo nelle aree colpite da dissesto idrogeologico (20 milioni di euro).

Patrizia Baffi ha chiesto e ottenuto 5 milioni di euro per interventi per la digitalizzazione e l’interconnessione di scuole superiori. E 9 milioni di euro per i contributi alle Amministrazioni locali per la prevenzione dell’incidentalità stradale.

Paolo Franco ha ottenuto aiuti per le strutture alberghiere, perché possano tornare competitive dopo lo stop dovuto al Covid, che ha portato strascichi pesanti nel comparto del turismo. E’ questo il momento di sostenere e rilanciare le strutture recettive e Regione può fare la sua parte. Altri 700mila euro vanno al progetto smart della polizia locale.

Barbara Mazzali ha presentato tre emendamenti: 500mila euro vanno alla ristrutturazione e all’ammodernamento dei centri di lavorazione selvaggina; 1 milione di euro garantisce le risorse alle Amministrazioni locali per l’attuazione dei piani di contenimento e di eradicazione della nutria; 4 milioni finanziano interventi di deimpermeabilizzazione e di rinverdimento delle aree pubbliche.

Federico Romani ha chiesto e ottenuto 10,5 milioni di euro da destinare a favore degli Enti Parco per interventi di manutenzione straordinaria recupero e riqualificazione del patrimonio naturale. E 236mila euro per il recupero e il riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità.

“Abbiamo anche presentato degli ordini del giorno che coprono tante necessità del territorio. E’ questo il punto nodale del lavoro del nostro Gruppo: ascoltare i cittadini e gli amministratori, vivere il territorio e comprenderne le esigenze e poi tradurre questi bisogni in richieste alla Regione. Ciascuno di noi conosce la propria provincia e sa quali sono gli interventi che necessita: in questo modo il nostro lavoro diventa concreto e incide davvero”, lo dichiarano i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia.