Bilancio Regionale, Lucente: approvati miei emendamenti su dipendenze e finanziamento medici di emergenza territoriale

“In sede di Assestamento al Bilancio 2021 – 2023 il Consiglio regionale ha approvato due miei ordini del giorno.

DIPENDENZE PATOLOGICHE – Il mio odg impegna la Giunta a prevedere le risorse necessarie a garantire la migliore tutela dei soggetti affetti da dipendenza patologica e delle loro famiglie, con particolare attenzione ai minori e alla popolazione femminile. Regione intende concorrere a garantire una risposta integrata sanitaria, sociosanitaria e sociale.

FINANZIAMENTO CORSI AI MET (Medici di Emergenza Territoriale) – Impegna la Giunta a definire un apposito percorso formativo con il coinvolgimento di AREU e Polis garantendo un adeguato finanziamento, anche per gli esercizi futuri, a carico del bilancio regionale per la realizzazione di una sessione annuale di corso per almeno 30 medici. Dobbiamo infatti constatare che negli ultimi anni si è riscontrato un numero molto elevato di incarichi vacanti di Medici di Emergenza Territoriale (MET). Riteniamo opportuno realizzare uno o più corsi di formazione per la qualificazione di tali figure professionali che possano operare presso le Sale Operative Regionali di Emergenza e Urgenza (SOREU) e le connesse articolazioni organizzative, i mezzi sanitari avanzati, i punti di primo intervento e i pronto soccorso.

I miei ordini del giorno ricalcano il mio interesse per il territorio e la conoscenza dei suoi problemi. Sulle dipendenze patologiche e sui medici possiamo fare di più ed è quello che ho chiesto alla Regione, che ha approvato le mie richieste”

Lo dichiara Franco Lucente, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia