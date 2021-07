Covid, Delmastro: non fermiamo barconi ma italiani trattati come irregolari da Usa

“Il Travel Ban di Biden, campione dei due mondi della accoglienza democratica, impedisce agli italiani in possesso di regolare permesso di soggiorno e di lavoro di fare reingresso in America anche se vaccinati. Nel frattempo l’America non rinnova i regolari permessi di soggiorno ai cittadini italiani che siano rientrati in Patria. Ho depositato già una risoluzione in commissione Esteri, con la collega Fucsia Firzgerald Nissoli, per sollecitare un intervento tempestivo e risolutivo della Farnesina a tutela di centinaia di italiani che lavorano in America da anni e che ora si devono confrontare con le limitazioni volute da Biden. La Farnesina pretenda immediatamente reciprocità: nessuna restrizione è prevista in Europa e in italia per i cittadini americani. Con i migliori al Governo rischiamo di diventare una barzelletta internazionale: non fermiamo l’invasione dei barconi ma i nostri connazionali, vaccinati, con regolare permesso di soggiorno e lavoro, vengono trattati come immigranti irregolari da respingere”.



Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in commissione Esteri.