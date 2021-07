Difesa, visita ufficiale policlinico militare – Dipartimento lungodegenza Anzio, Deidda: Governo valorizzi potenzialità strutture e renda operativi ambulatori medici

“Accompagnato dal Col. Francesco MAGLIA e dal Col. Daniele BAJATA ho visitato il Policlinico Militare – Dipartimento Lungodegenza di Anzio. È un vero peccato che strutture come questa siano state, nel recente passato, considerate superflue e non siano oggetto di valorizzazione soprattutto per il periodo che stiamo vivendo e per le potenzialità. Con il collega Marco Silvestroni, Presidente della Federazione Provinciale di Roma di FdI, presenteremo un’interrogazione parlamentare per chiedere al Governo attenzione per una risorsa non solo militare, ma per tutta la comunità laziale e nazionale”, è quanto dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI e Capogruppo per Fratelli d’Italia della IV Commissione Difesa;

“Il complesso – prosegue Deidda – presenta ambulatori per varie specialità mediche che potrebbero dare risposte alla cittadinanza e l’abbattimento delle liste d’attesa: ginecologia, radiologia, cardiologia e un laboratorio analisi che andrebbero valorizzati e resi subito disponibili ma che necessitano personale per poter essere avviati. Ci sono anche posti letto e un ambiente ideale per la riabilitazione. Serve crederci e per trovare le risorse basterebbe aprire ai militari, alle loro famiglie ma anche ai cittadini che, attraverso l’autofinanziamento, aiuterebbero tutto il sistema Sanitario Nazionale”, conclude l’esponente di FdI