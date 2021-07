Emergenza rifiuti, conferenza stampa della federazione provinciale Fdi

“Venerdì 30 Luglio, alle 12:00, presso la Sala Bariatinsky di Palazzo Chigi ad Ariccia, la federazione provinciale FDI di Roma ha indetto una conferenza stampa avente per oggetto la possibile riapertura della discarica di Roncigliano, le misure precauzionali per il rischio di potenziale contaminazione dell’area circostante la discarica e gli atti necessari per impedire che ancora una volta la provincia diventi il luogo dove scaricare tutti i problemi irrisolti della Capitale. Le amministrazioni Raggi e Zingaretti non possono scaricare il peso della loro incompetenza sulle città della provincia. Alla conferenza parteciperanno i portavoce territoriali e i gruppi consiliari di Fratelli d’Italia della Città Metropolitana di Roma Capitale e dei comuni di Albano, Ardea, Ariccia, Ciampino, Genzano, Lanuvio, Marino, Nemi, Pomezia e Velletri”.

Lo dichiara Marco Silvestroni, Presidente di FDI della provincia di Roma.