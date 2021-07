Fisco, Meloni: Governo vuole autorizzare Agenzia Entrare-Riscossione a vedere in tempo reale giacenza conti ed effettuare pignoramenti, Fdi si opporrà contro questo progetto illiberale

«Il Governo vuole autorizzare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione a effettuare un accesso massivo all’Anagrafe dei rapporti finanziari, per vedere in tempo reale la giacenza sui conti correnti ed effettuare i pignoramenti. Il fisco vuole attingere direttamente dai conti correnti degli italiani. Un meccanismo che viola la privacy di milioni di contribuenti. Spiare i cittadini sembra essere l’obiettivo numero uno del Governo Draghi, che fa registrare l’ennesimo salto di qualità verso il Grande Fratello fiscale. Fratelli d’Italia si opporrà in ogni sede contro questo progetto illiberale».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.