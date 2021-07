Friuli Venezia Giulia: “Istituire un fondo per tamponi gratuiti ai minori”

“La libertà di scelta dei genitori se vaccinare o no i loro figli non può dipendere da una questione di reddito”. Così si è espresso Claudio Giacomelli, capogruppo di Fratelli d’Italia in regione Friuli Venezia Giulia, nel corso di una conferenza stampa insieme ai capigruppo di Lega Salvini, Forza Italia e Progetto FVG nel corso della quale è stata presentata l’iniziativa per l’istituzione di un fondo per l’abbattimento dei costi dei tamponi.

Fratelli d’Italia, continua Giacomelli, ha proposto di creare un “Fondo per l’abbattimento del costo dei tamponi” riservato ai minori in età scolastica e al personale della scuola. La proposta, sostenuta da tutte le forze di maggioranza, prevede pertanto la costituzione di un Fondo, dalla capienza di 2.600.000 euro, che servirà per abbattere il costo dei tamponi, in coordinamento con altre norme nazionali:

“Dato che il Governo sta già pensando a una misura sul tema, spiega il consigliere Alessandro Basso, la nostra sarà un’integrazione per arrivare ai tamponi completamente gratuiti. Se dallo Stato ad esempio saranno stanziati 13 euro per ogni test, noi ne aggiungeremo ulteriori 13 per azzerare il costo al cittadino.”

Le famiglie con figli minori potranno in questo modo effettuare gratuitamente, o comunque a bassissimo costo, i tamponi in tutta la Regione”. “I criteri e le modalità di accesso al fondo, Continua il consigliere Leonardo Barberio, verranno stabiliti entro trenta giorni da un regolamento di Giunta che dovrà tener conto anche di eventuali determinazioni nazionali sul tema. Rendendo gratuiti i tamponi, abbiamo voluto sostiene la libertà di scelta dei genitori in merito alla vaccinazione dei loro figli minori a prescindere dal loro reddito.

Pensiamo alle famiglie meno abbienti, conclude il Capogruppo Giacomelli, che potrebbero trovarsi in difficoltà nel sostenere il costo di numerosi tamponi per assicurare una normale socialità dei loro figli a partire dalle attività sportive che altrimenti non potrebbero svolgere. Inoltre, coinvolgendo anche il personale della scuola, abbiamo voluto garantire ai cittadini di questa regione un inizio scolastico più sereno, offrendo uno strumento in più per mettere in sicurezza le scuole. Fratelli d’Italia è a fianco delle famiglie con un sostegno concreto.