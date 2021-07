Lombardia, Mazzali: nutrie, grazie a maggioranza in Regione che ha votato mio emendamento per l’eradicazione. Andiamo avanti compatti

“Stanziare 1 milione di euro per la lotta alle nutrie è un passo fondamentale che la Regione fa per il controllo e l’eradicazione di questa specie invasiva. Questi fondi arriveranno grazie a un mio emendamento approvato oggi in sede di bilancio e per questo devo ringraziare la maggioranza che mi ha sostenuta.

Grazie alla Lega, a Forza Italia e agli altri colleghi del centrodestra che hanno capito subito quanto fosse importante questo passaggio. Con i fondi verranno acquistate e distribuite gabbie di cattura e verranno intensificate le azioni di organizzazione, raccolta e smaltimento delle carcasse.

A questo si aggiungerà, spero in tempi brevi, l’approvazione del mio progetto di legge in Regione che intende snellire la burocrazia proprio per l’eradicazione delle nutrie. Una volta ottenuti i finanziamenti e risolte le lungaggini burocratiche, spero che arrivi dai territori la volontà di lavorare a testa bassa su questo problema, che sta mettendo in ginocchio gli agricoltori e sta creando seri problemi alla viabilità, alle campagne e alle città. Il fatto che oggi la maggioranza sia stata compatta su questo obiettivo mi spinge a lavorare con ancora più determinazione sul problema nutrie”.

Lo dichiara Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.