Covid, Meloni: dopo dichiarazioni Fauci continuiamo a chiedere al Governo chiarezza per concentrarci su giuste priorità (video)

«Anthony Fauci, immunologo consulente del Presidente degli Stati Uniti, dice che “il livello del virus nelle mucose delle persone vaccinate contagiate con la variante Delta è esattamente lo stesso presente in una persona non vaccinata infetta”. È lecito chiedere al Governo italiano quale sia la verità tra questa dichiarazione del professor Fauci e quella del Presidente Draghi, secondo il quale chi è vaccinato e si trova in un luogo nel quale si accede solo con green pass ha la “garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose”? Perché noi continuiamo a chiedere solo chiarezza, per poterci concentrare sulle giuste priorità. Ma diventa difficile se le varie tesi esposte sono così diverse tra loro».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, postando un video del professore Fauci.