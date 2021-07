Cuba, Delmastro: Farnesina finanzia regime comunista

Secco no a richiesta FDI per fondi a società civile

“E’ clamoroso che la Farnesina continui a finanziare il regime comunista e dittatoriale cubano. Oggi in Commissione Esteri ho chiesto che venissero sospesi i fondi per la cooperazione internazionale a favore delle autorità di Cuba per erogarli direttamente alla società civile che sta lottando per la sua libertà. La risposta del Viceministro Sereni, eroina dei due mondi della cooperazione internazionale, è stato un secco no! Fratelli d’Italia proponeva di sostenere, con la cooperazione internazionale, i manifestanti per la libertà, la Farnesina ha deciso, invece, di sostenere il brutale e sanguinario regime comunista cubano che incarcera e reprime il dissenso. Con il Governo dei migliori siamo dunque arrivati ad un terzo genere di cooperazione internazionale: la cooperazione internazionale alla dittatura”.

Lo dichiara Andrea Delmastro deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Esteri.