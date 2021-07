Lavoro, Rizzetto: Orlando e Tridico vengano a riferire in commissione

“Troppe questioni irrisolte, su lavoro e politiche sociali. Chiediamo innanzitutto al presidente Inps Tridico di venire a riferire in commissione Lavoro già la prossima settimana sulle condizioni che ha previsto per internalizzare i lavoratori del servizio esterno di call center. Ribadisco che non approveremo l’operazione se non ci viene garantita l’applicazione della clausola sociale, e spero che tutte le parti politiche seguano questa indicazione. Inoltre invitiamo il ministro Orlando a venire in commissione entro i primi giorni di settembre per un aggiornamento urgente sulla riforma degli ammortizzatori sociali. In particolare vogliamo conoscere i motivi del ritardo nella definizione del provvedimento che non arriverà in CdM entro luglio come da impegno di Orlando. L’annunciato slittamento della riforma non è un buon segnale considerata l’urgenza di introdurre uno strumento universale di tutela che elimini ogni discriminazione tra lavoratori. E non ci conforta la possibilità che venga inserito nell’enorme calderone della legge di bilancio”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, capogruppo della commissione Lavoro alla Camera.