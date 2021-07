Vaccini, Prisco: Solidarietà a Ricci per contestazione subita sotto la propria abitazione

Solidarietà al Sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, per quanto accaduto ieri sera, quando alcuni manifestanti si sono radunati sotto la sua abitazione privata. Senza entrare nel merito del dibattito e difendendo sempre la libertà di poter esprimere la propria opinione e il proprio dissenso in maniera pacifica e nel rispetto delle regole, riteniamo che la sfera privata e la sfera pubblica debbano sempre mantenersi separate. Ho telefonato al Sindaco Ricci per esprimere, a titolo personale e di Fratelli d’Italia, piena solidarietà in merito alla dura contestazione subita. La libertà di espressione e di confronto su certi temi non deve trascendere in gesti che possono mettere a rischio la serenità delle persone. In questa delicata fase non si deve buttare benzina sul fuoco incendiando il clima sociale e il dibattito va riportato dentro l’alveo della democrazia che ammette opinioni diverse e rispetto di quelle altrui.

