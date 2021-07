Ciriani: governo impone due fiducie, ennesima umiliazione al Parlamento

“Anche questa settimana il governo ha imposto due fiducie, sul decreto legge Semplificazioni e su quello Reclutamento voluto dal ministro Brunetta. E’ l’ennesima umiliazione per il Parlamento e per il Senato. Non c’era la necessità politica per tutto questo e Fratelli d’Italia aveva assicurato al governo la volontà di discutere nel merito, evitando ostruzionismi e dando disponibilità anche al ritiro di alcuni emendamenti. E’ un nostro diritto discutere e votare i nostri emendamenti. Tutto questo ci è stato impedito perchè il governo e la maggioranza sono dilaniati dalle lotte interne, che li porta a farsi ostruzionismo da soli. Ecco spiegate la due fiducie in una sola settimana. Questo per noi è inaccettabile e abbiamo scritto alla presidente Casellati una lettera di protesta affinchè intervenga e garantisca a tutti, a partire dall’opposizione, il diritto di esercitare il proprio mandato elettorale”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, Luca Ciriani.

Condividi