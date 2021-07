«Intervenire immediatamente per decongestionare i mezzi di trasporto, mettere in sicurezza le scuole, proteggere le persone più fragili e incentivare le cure domiciliari: queste dovrebbero essere le priorità del Governo. Invece si continua ancora a far finta di nulla e a concentrarsi su una misura economicida come il Green Pass».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.