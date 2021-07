Equo compenso, Varchi: Chiediamo relazione a ragioneria per coperture necessarie a tutela professionisti

“Prendiamo atto del rilievo della Commissione Bilancio che escluderebbe dall’equo compenso la platea prevista dall’ambito di applicazione previsto da pdl a prima firma di Giorgia Meloni. Ora, però, non vogliamo snaturare la norma e perciò chiediamo una relazione tecnica alla Ragioneria dello Stato per poter appurare quali siano le coperture necessarie affinché rimanga l’ambito di applicazione e quindi la platea già individuata. Significherebbe svuotare il provvedimento inspiegabilmente ed illogicamente. Per noi equo compenso significa esclusivamente tutela dei diritti dei professionisti soprattutto nei confronti dei contraenti forti coma banche, assicurazioni, agenti della riscossione e altri già individuati dall’art. 2 della legge”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi capogruppo di FDI in Commissione Giustizia.

