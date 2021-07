Giustizia, Delmastro: mediazione al ribasso e vergognoso clima

“Vergognoso il clima attorno al ddl Giustizia. Tutti i partiti della maggioranza parlano sfacciatamente di mediazione e compromesso che non deve essere ritoccato. La miglior massaia pulisce casa, la peggiore almeno mette la sporcizia sotto il tappeto, il governo dei migliori addirittura ostenta pubblicamente l’invereconda e maleodorante impudicizia e sporcizia di aver trattato la riforma della giustizia come mediazione al ribasso per tenere unita una maggioranza di governo dilaniata, al posto che come strumento per affermare diritti inalienabili dei cittadini e per velocizzare il processo penale”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato e responsabile Giustizia di Fratelli d’Italia.