Green Pass, Prisco: Ministro Lamorgese condanna italiani a dèjà-vu

“Con l’annuncio del rafforzamento dei controlli per il green pass, il ministro Lamorgese condanna gli italiani a rivivere un inquietante déjà-vu come ai tempi di Conte. Presto torneremo a vedere cittadini braccati da droni mentre corrono o fanno attività atletica, imprenditori ed esercenti vessati per non aver scansionato il Qr code a qualche cliente. Tutto questo mentre gli sbarchi di immigrati clandestini – decuplicati dall’arrivo del ministro Lamorgese – proseguono indisturbati e Lampedusa è al collasso. Sembra che questo Governo, in continuità con il precedente, non abbia la minima idea di quali siano le priorità: la nostra è una sola, quella di avere un altro ministro dell’Interno e un altro esecutivo, scelto dagli italiani”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco.