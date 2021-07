Rdc, Ferro: anche pozzo di San Patrizio per delinquenti

“Più che una misura a sostegno della povertà, il reddito di cittadinanza si conferma essere anche il pozzo di San Patrizio da cui attingono delinquenti e disonesti. Di oggi la notizia di altri arresti e quasi 1 milione euro sottratti illegalmente ai tanti italiani che giornalmente combattono per sopravvivere, per tenere aperte le serrande della propria attività, per pagare i debiti accumulati in questo anno e mezzo di covid. Fratelli d’Italia continuerà a chiedere la cancellazione di questa ridicola misura, ritenendo intollerabile che si continuino a sprecare risorse importanti, che dovrebbero essere destinate a imprese e famiglie”.



Così, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia Wanda Ferro, vicecapogruppo di FdI alla Camera.