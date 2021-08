Radio, Mollicone: adeguare tusmar e ecosistema digitale, garantire radiofonia nazionale contro ott. Appello a Giorgetti e Ascani, sia convocato tavolo radio

“La redazione del nuovo Testo Unico garantisca un mercato competitivo per la radiofonia, non lasciando indietro nessuno. Il governo italiano sostenga la radiofonia nazionale, in crisi a causa della competizione con gli over-the-top: sui limiti territoriali chiediamo una maggiore riflessione, dato che, ormai, viviamo in un contesto digitale. L’editoria radiofonica ha dimostrato nel corso della pandemia il proprio ruolo cruciale di informazione. Lanciamo un appello per la difesa delle radio al ministro Giorgetti e al sottosegretario Ascani affinché convochino il tavolo sulla radiofonia al Mise.”

Così il responsabile Innovazione di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Editoria, deputato Federico Mollicone.