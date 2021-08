Scuola: Governo investa su trasporti, sistema aerazione e distanziamento

“E’ facile dire al mondo della Scuola di vaccinarsi ma questo non è sufficiente. Dove sono gli spazi, i trasporti, il numero giusto di alunni per classi, il sistema di aerazione e il necessario distanziamento? L’anno scolastico 2021/22 si preannuncia ‘improvvisato’, senza alcuna programmazione di quegli interventi adeguati al momento sanitario e storico che stiamo vivendo e con la consueta carenza di docenti e il mancato rinnovo delle convenzioni scadute. Il governo investa seriamente nella Scuola, perché in queste condizioni non si può garantire la riapertura”.

Lo dicono Ella Bucalo e Paola Frassinetti, deputati di Fratelli d’Italia, rispettivamente responsabili dei dipartimenti Scuola e Istruzione.