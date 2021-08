“Il ministro Cartabia non è venuta in Aula e dice a tutti ‘non chiamatela riforma Cartabia’. Non è un esercizio di modestia ma, come si suol dire, non ci ha messo la faccia. Lo stesso Ministro disconosce la paternità di una riforma che non garantisce processi veloci, non garantisce certezza della pena ma, anzi, amplia l’area dell’impunità”.



Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro.