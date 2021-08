Mps, Bignami: a lungo espressione del Pd. Chi ha sbagliato paghi

“Non saremo mai favorevoli a scaricare su migliaia di dipendenti e contribuenti italiani le scelte sbagliate compiute da manager legati a una banca per lungo tempo espressione del Pd. A pagare deve essere chi ha sbagliato e non i contribuenti italiani”.

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, componente della commissione Finanze della Camera.

Condividi