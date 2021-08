Riforme, Montaruli: non pieghiamo la testa su alcune misure scellerate

“Fratelli d’Italia ha scelto di stare all’opposizione di questa maggioranza e continuare a lavorare nell’ambito del centrodestra per dare una vera alternativa agli italiani alle prossime elezioni. Sono tanti gli elettori che si dicono disorientati nel vedere una parte di centrodestra unita al centrosinistra e al Movimento 5 Stelle, anche per le posizioni assunte su alcuni provvedimenti. Come opposizione non pieghiamo la testa su alcune misure scellerate, ultima quella della giustizia, che non rispecchiano le nostre idee e la volontà dei nostri elettori, rivelandosi unicamente compromessi al ribasso utili solo a tenere unita una maggioranza minestrone”.



Così il deputato di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, ospite della trasmissione Agorà Estate in onda su Rai3