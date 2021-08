Attacco hacker, Lollobrigida: perseguire gli hacker e accertare vulnerabilità del sistema

“Stupore e preoccupazione per l’attacco subito dal Centro elaborazione dati (Ced) della regione Lazio. Bisogna perseguire gli hacker ma anche accertare le vulnerabilità del sistema ed eventuali responsabilità nella sicurezza cibernetica per evitare che episodi così gravi possano ripetersi. Si lavori subito per ripristinare al più presto la operatività del sistema non solo per quanto riguarda la profilassi vaccinale ma anche più in generale l’erogazione dei servizi. Lascia forti perplessità il fatto che a pochi giorni dall’entrata in vigore del Green Pass non si sia ancora riusciti a ripristinare il sistema”.

Lo dichiara il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida.