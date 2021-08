Giustizia, Delmastro: Governo intervenga per salvare legislazione speciale

“L’Italia aveva una legislazione speciale di contrasto alla criminalità organizzata, su accesso a permessi premio, ai benefici per i boss e sull’ergastolo ostativo. La Corte Costituzionale è intervenuta avvisando il legislatore che il carcere ostativo è incostituzionale ha dato tempo di intervenire entro maggio 2022. Fratelli d’Italia interviene con l’ordine del giorno per sollecitare il governo ad intervenire per salvare quella legislazione speciale che ha posto l’Italia all’avanguardia nel contrasto alle mafie. Stiamo destrutturando la legislazione speciale contro i boss mafiosi, non ce lo possiamo permettere. Per ora l’unica proposta legislativa è la nostra, anche se confidiamo poco nell’esito finale perché l’attuale ministro della Giustizia Cartabia sedeva proprio in quel collegio che giudicò incostituzionale la norma che vietava i permessi premio”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato e responsabile Giustizia di Fratelli d’Italia.