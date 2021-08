Anas, Foti: nomina De Carolis “non s’ha da fare”

“La nomina di Ugo De Carolis ad amministratore delegato di Anas, ancorché allo stato solo ipotizzata, sarebbe la conferma che con il Governo Draghi tutto cambia perché nulla cambi. E’ pur vero che l’unica vera forma di economia circolare praticata dal Governo risulta quella delle nomine dei soliti noti, ma andare a proporre ai vertici di Anas un manager che è stato un uomo di punta di Atlantia quando prosperava Castellucci è veramente troppo. Qui non si tratta solo di smentire una voce da parte del Governo ma anche di chiarire, e senza opacità, le ragioni per le quali al suo interno si sia arrivati ad ipotizzare la nomina di De Carolis che, per quanto ci riguarda, non s’ha da fare.”

Così Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Lavori Pubblici della Camera.