Benetton, Rampelli: esposto alla procura della repubblica per il palazzo ex Inps. Violato il diritto di prelazione previsto dalla legge

“Ci sono troppi punti oscuri sull’operazione del palazzo ex Inps di piazza Augusto Imperatore. Nell’immobile c’è un unico appartamento ancora abitato: l’inquilino ha più di 90 anni e paga regolarmente affitto dagli anni Sessanta ma non ha mai ricevuto, come la legge prescriveva, la possibilità di esercitare il diritto di prelazione (lui stesso aveva sollecitato negli anni l’Inps a riconoscerglielo). Non solo. Benché la As1 abbia certificato l’impossibilità di mandarlo via, a causa di una serie di patologie che potrebbero portarlo alla morte, ha ricevuto lo sfratto. L’inquilino ultranovantenne non ha intenzione di spostarsi e noi saremo lì a vigilare affinché gli sia consentito di restare nella sua casa e venga riconosciuto il diritto di prelazione. L’anomalia riguarda anche il doppio ruolo della famiglia Benetton: tra i principali azionisti di Investire Sgr, la società a cui il Demanio ha affidato la gestione dei beni messi nel fondo pubblico, figurava Regia srl, controllata proprio dai Benetton che ha comprato lo stabile razionalista per poi darlo in affitto a Bulgari che lo sta trasformando in albergo di lusso. Oltre all’interpellanza che ho presentato, faremo un esposto alla procura della Repubblica affinché apra un’inchiesta per verificare i profili penali”.

È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia commentando l’inchiesta uscita oggi sul Tempo.